Donna uccisa a coltellate a Quartu Sant'Elena, il cadavere trovato nella sua abitazione: svolta nelle indagini (Di martedì 14 dicembre 2021) Orrore nel Cagliaritano: una Donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Quartu Sant'Elena, il cadavere scoperto in camera da letto dopo l'allarme lanciato dalla sorella che aveva tentato invano di mettersi in contatto con lei. Poche ore dopo il delitto, le indagini sarebbero arrivate a un punto di svolta. La vittima aveva 50 anni e il suo nome, riporta Ansa, è Mihaela Kleics.

