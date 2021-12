Covid | Ema su antivirale Merck | “Efficacia ridotta in base ai nuovi dati” E Pfizer | “Nostra pillola sembra essere efficace su Omicron”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo i primiche avevano suscitato entusiasmo sulla diminuzione fino al 50% di ricoveri e di morti nei pazienti non gravi” c’era stata una doccia fredda e quella percentuale era scesa fino al 30%. Oggi l’Agenzia europea del farmaco – che il 25 ottobre aveva avviato la revisione deidelladella– inizia a esaminare iemersi dallo studio principale sullamolnupiravir (Lagevrio*), che mostrano appunto un’del farmaco per il trattamento di-19, in termini di riduzione del rischio di ricovero o morte. Per l’orale sviluppato daSharp & Dohme in ...

A breve avremo a disposizione due nuovi vaccini contro il, leggasi il Nuvaxovid di Novavax , e il VLA2001 di Valneva. Come spiegato nella giornata di ... 2022 , e l', l'agenzia europea del ...... e solo lo 0.7 per cento di coloro che hanno ricevuto il farmaco è stato ricoverato in ospedale col. Nessuno è invece deceduto. Miocardite e pericardite dopo vaccino Pfizer e Moderna/: ...Roma, 14 dicembre 2021 – Il rischio di miocarditi o pericarditi, dopo il vaccino anti-Covid con i prodotti a mRna di Pfizer/BioNTech e Moderna, è per entrambe le condizioni “molto raro”. La definizion ...Avete in programma viaggi in Europa a Natale 2021? Ecco dove si può andare in auto senza subire particolari limitazioni negli spostamenti.