Comuni ricicloni, Montesarchio si conferma al top (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Montesarchio sempre al top per raccolta differenziata. Legambiente, nella presentazione di oggi a Napoli del dossier "Comuni ricicloni 2021" ha evidenziato che nella fascia che va dai 5 ai 15mila abitanti Montesarchio è il comune più virtuoso, primo in classifica con l'85 per cento di raccolta differenziata. Più che soddisfatto il sindaco Franco Damiano, presente alla manifestazione con il consigliere delegato all'Ambiente, Nicola Riccio, e con il direttore tecnico di Sogesi, Mattia Pagnozzi. "Ancora una volta veniamo premiati come Comune virtuoso per la raccolta differenziata, raggiungendo il primo posto nella nostra categoria. Sono contento perché questo è un risultato oltre che della nostra amministrazione e della società che gestisce la raccolta, la ...

