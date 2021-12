Champions League, Tapiro d’Oro ad Inzaghi dopo la beffa nel sorteggio: “Ci penseremo a febbraio” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tecnico dell’Inter, dopo la beffa nel sorteggio degli ottavi di Champions League 2021/2022, dove ha pescato il Liverpool al posto dell’Ajax, ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. L’inviato Valerio Staffelli ha ironizzato sull’accaduto: “Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?”. “Con mia moglie”, ha tagliato corto l’allenatore, che sul sorteggio ha detto: “Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il secondo è stato sicuramente peggio. Ci penseremo a febbraio, ma ce la giocheremo”. Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 20:45. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tecnico dell’Inter,laneldegli ottavi di2021/2022, dove ha pescato il Liverpool al posto dell’Ajax, ha ricevuto ildi Striscia la Notizia. L’inviato Valerio Staffelli ha ironizzato sull’accaduto: “Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?”. “Con mia moglie”, ha tagliato corto l’allenatore, che sulha detto: “Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il secondo è stato sicuramente peggio. Ci, ma ce la giocheremo”. Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 20:45. SportFace.

Advertising

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - TMit_news : Premi Champions League 2021-2022: 217 milioni per i club italiani - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Tapiro d'Oro ad #Inzaghi dopo la beffa nel sorteggio: 'Ci penseremo a febbraio' -