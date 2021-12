Calcio: Serie A. Giudice, un turno per Afena - Gyan, Ayhan e Success (Di martedì 14 dicembre 2021) Ammende a Genoa (10.000 euro), Sampdoria (3.000 euro), Cagliari (2.000 euro). MILANO - Un turno per il calciatore della Roma Felix Afena - Gyan. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A dopo le ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Ammende a Genoa (10.000 euro), Sampdoria (3.000 euro), Cagliari (2.000 euro). MILANO - Unper il calciatore della Roma Felix. Lo ha deciso ilsportivo dellaA dopo le ...

Advertising

Gazzetta_it : Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sì #SerieA - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - Gazzetta_it : Roma, quanti cartellini. Mourinho: “Qui non c’è Bonucci...” - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Juve, la Procura della Figc archivia (per ora) l’inchiesta sull’esame di Suarez - La Gazzetta dello Sport https://t.co… - lorenzo10469500 : Juve, la Procura della Figc archivia (per ora) l’inchiesta sull’esame di Suarez - La Gazzetta dello Sport… -