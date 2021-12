Buone notizie! Pensioni in aumento per tutti dal 2022 e ridotta la tassa sul reddito per la fascia medio-alta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilporterà alcune novità sicuramente gradite ai pensionati italiani. Si prospetta infatti l’arrivo di aumenti legati alla perequazione, ovvero la rivalutazione dell’ammontare delleproporzionale all’inflazione. Nonriceveranno però la stessa cifra: l’ammontare dell’dipende infatti da quanto ognuno percepisce ogni mese dall’Inps. La notizia è stata data da Pasquale Tridico, Presidente di Inps, negli studi di Unomattina su Rai1: l’dell’inflazione nel 2021 porterà qualche euro in più nelle tasche dei pensionati.: chi percepirà le cifre più alte Ciò che lo permetterà è la perequazione, ovvero la rivalutazione della pensione in proporzione all’inflazione. L’applicato sulla pensione dipende dall’ammontare di ...

Advertising

AlbertoBagnai : Buone notizie! Quest’inverno, seguendo il ragionamento della Pomozzi, potremo riscaldarci facendo un immenso falò c… - RobertoBurioni : Primi dati su omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie:… - lorepregliasco : Buone notizie sul farmaco antivirale di Pfizer - hazedes : notizie buone: macchina nuova quasi pronta, stipendio in arrivo, vicini storici scassacazzo che finalmente trasloca… - FlavioPavanello : La degna fine, con buone notizie, dell'ennesima giornata infuocata #sunset #tramonto #paesaggi #landscape… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie

CalcioWeb

...anche 30 euro per un contenitore di frutta dove solo quella posizionata più in alto era in... Se vuoi leggere leprincipali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...Dalla Redazione di Lecconotizie.com tanti Auguri diFeste! Scarica il PDF paginaDopo 3 settimane di stop, però, domani dovrebbe rivedersi in gruppo Olivier Giroud: l’attaccante francese ha recuperato dal problema muscolare che lo afflitto la settimana dopo la sconfitta contro la ...FORMELLO - Subito due buone notizie. Per la terza ci sono margini, ma bisognerà aspettare l’allenamento di domani, se non addirittura la rifinitura di giovedì. Intanto ...