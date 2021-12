30 idee regalo per chi ama stare in casa (Di martedì 14 dicembre 2021) I regali più cercati per il Natale 2021? Secondo quanto comprato su Amazon gli italiani quest’anno sono andati molto sul pratico. Le due cose più acquistate nella categoria food sono stati i filtri per acqua delle caraffe Brita e la Macchina da caffè Nespresso Inissia di De’ Longhi, seguiti dal praticissimo rimuovi Pelucchi di Philips (mai più senza!). Mentre tra i giochi hanno vinto il classico UNO di Mattel, l’intramontabile panetto di DAS e il gioco da tavolo Dobble di Asmodee. Leggi anche › Moda vintage, è boom. I nuovi indirizzi e i regali second hand più belli per Natale Su cosa puntare quindi? Partiamo dai regali tecnologici per chi tra lockdown e smartworking ha trasformato la sua casa in un piccolo tempio da abbellire e gestire h24 ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) I regali più cercati per il Natale 2021? Secondo quanto comprato su Amazon gli italiani quest’anno sono andati molto sul pratico. Le due cose più acquistate nella categoria food sono stati i filtri per acqua delle caraffe Brita e la Macchina da caffè Nespresso Inissia di De’ Longhi, seguiti dal praticissimo rimuovi Pelucchi di Philips (mai più senza!). Mentre tra i giochi hanno vinto il classico UNO di Mattel, l’intramontabile panetto di DAS e il gioco da tavolo Dobble di Asmodee. Leggi anche › Moda vintage, è boom. I nuovi indirizzi e i regali second hand più belli per Natale Su cosa puntare quindi? Partiamo dai regali tecnologici per chi tra lockdown e smartworking ha trasformato la suain un piccolo tempio da abbellire e gestire h24 ...

Advertising

enpaonlus : Calendari e idee regalo per le feste di Natale che aiutano canili e rifugi - FondazioneABIO : Non avete ancora pensato cosa regalare ai vostri cari? Con ABIO siete ancora in tempo a trovare il gadget solidale… - sariceratopo : Ok, questo è il momento in cui fate la vostra magia e mi mandate idee originali per un regalo last minute a un'amic… - GiuliaChimenti : Ho bisogno di idee regalo, aiutatemi ?? - BEAUTYDEAit : Boxer Uomo e Slip Natale 2021: i modelli più belli Tutti i boxer uomo e slip Natale 2021 da mettere sotto l'albero,… -