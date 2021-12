Variante omicron in Toscana, a Siena il primo caso: è una turista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Siena, 13 dicembre 2021 - La Variante omicron è entrata in Toscana . Per la prima volta è stata isolata su una paziente risultata positiva al coronavirus. Accade a Siena . Si tratta di una donna ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 dicembre 2021), 13 dicembre 2021 - Laè entrata in. Per la prima volta è stata isolata su una paziente risultata positiva al coronavirus. Accade a. Si tratta di una donna ...

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - SkyTG24 : 'L'inverno sarà durissimo e bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus'. È il pensiero di W… - natalinogori51 : RT @AxiaFel: Il prof. Broccolo evidenzia come una variante molto contagiosa ma che dà sintomi lievi come sembrerebbe essere la Omicron, sar… - Alexa75005549 : RT @AxiaFel: Il prof. Broccolo evidenzia come una variante molto contagiosa ma che dà sintomi lievi come sembrerebbe essere la Omicron, sar… -