UFFICIALE – GF Vip | i concorrenti che restano e abbandonano il reality

Questa sera al GF Vip è arrivato il momento della verità. I vipponi, o meglio una parte di essi (gli altri sveleranno la loro decisione venerdì), hanno spiegato cosa hanno pensato di fare: continuare il percorso o andare via per sempre dal programma.

Non a caso, proprio questa sera tornerà in puntata la moglie di Alex, Delia, come anticipato dall'accountInstagram del GF. Rimarranno nella Casa del reality show : Sophie Codegoni , ...L'attrice, racconta attraverso il suo account, cosa le è accaduto l'altro a giorno nella ... Brutta disavventura per l'ex concorrente del GFVip L'ex concorrente del Grande Fratelloha ...Al GF Vip è arrivato il momento della verità: ecco chi sono i concorrenti che restano e che abbandonano il reality show di Canale 5 ...Sei concorrenti al televoto, sei persone a rischio eliminazione. Alfonso chiude ufficialmente il televoto, chiedendo ai Vip di mettersi spalle al led: a salvarsi per primi sono Miriana e Gianmaria, la ...