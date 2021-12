Tra patriota ed europeista Molti identikit | ma è tutto in alto mare

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Se esistesse una versione quirinalizia del noto game da tavolo “Indovina chi?”, i giocatori impegnati nella partita dell'elezione del presidente della Repubblica potrebbero passare settimane a fare domande incrociate per individuare il personaggio che hanno in mente i rispettivi... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vhan84 : @ErsiPeta È palese che con l'etichetta di 'patriota' sta di nuovo strizzando l'occhio ai fascisti.. ?? Ma chi ormai… - fabiobrambi66 : @fattoquotidiano Tra di loro i fasci si chiamano “patrioti”. Perché hanno un po’ di timore chiamarsi fascisti. Seco… - LuciaPetracca4 : RT @ProfCampagna: #Atreju Dite alla #Meloni che poco meno di 80 anni fa i patrioti vendevano il nostro Paese ad Adolf Hitler. E dite ai ne… - utini19 : RT @utini19: La Meloni vuole come prossimo presidente UN PATRIOTA. Deve sapere la Meloni che i patrioti sono rintracciabili tra i pochi pa… - FrancoTonghini : @AlexGaro89 @HuffPostItalia Differenze tra un patriota (che ha combattuto rischiando la vita, tipo Pertini), e un f… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra patriota

Al Colle 'vogliamo un' , ha detto Giorgia Meloni . Senza fare nessun nome, naturalmente. ... a domanda specifica, l'ex ministra delle Politiche giovanili ha annoverato il leader azzurroi ...Insomma, secondo il deputato al Quirinale ci deve andare un, ma di quelli che dice lui. ...le motivazioni proprio quella che Fassina critica: il riscatto del Cavaliere dopo anni di soprusi ...Ma è solo un rimettere le cose al posto in cui Giorgia già le aveva messe perché di parole se ne possono fare tante, ma scripta manent. E nel vangelo di Giorgia, il molto citato, ma poco letto (come i ...Quirinale, da Giorgia Meloni a Enrico Letta e Giuseppe Conte: profili vaghi. Tattica per depistare o segno di una politica in confusione?