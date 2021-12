“Stella Blu” | il singolo di Pyt | un viaggio dedicato a chi ha avuto una delusione amorosa

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il pezzo nacque subito dopo che la mia ex mi lasciò. Ero in preda alla tristezza e una sera buttando giù due pensieri è nata ‘Blu’. Pochi mesi dopo risposi ad una storia di Garelli che mi mandò diversi beat” Dal 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Blu” (Platinum Label Snc), il nuovodi Pyt. Il brano, che vede la Produzione di Garelli & Yaludream, è presente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 2 dicembre. Una canzone può racchiudere un ricordo doloroso e, al contempo, curare in maniera miracolosa e inaspettata il cuore ferito di chi l’ascolta o canta: è questo il caso di “Blu”, nuovodi PYT. Una canzone totalmente autobiografica che l’artista ha scritto in un momento emotivamente difficile del suo trascorso sentimentale. Pyt ci ha ...