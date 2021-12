Roma-Spezia 2-0 | i giallorossi vincono soffrendo | tabellino e highlights

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La squadra di casa non brilla, ma porta a casa un risultato fondamentale. In gol Smalling e Ibanez– Ladi José Mourinho fa fatica con loma riesce comunque a conquistare i tre punti all’Olimpico. Lodi Thiago Motta, uno degli uomini del triplete ottenuto dall’Inter nel 2010, quando la squadra era allenata dallo stesso tecnico portoghese, ha dato prova di coraggio, giocando soprattutto nella ripresa nella metà campo avversaria, ma isono riusciti comunque a ...

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - Corriere : Roma-Spezia 2-0: Smalling e Ibañez implacabili di testa, Mourinho aggancia la Juve - LAROMA24 : Roma-Spezia, CRISTANTE: «Per la Champions ci siamo anche noi, dobbiamo provarci» #AsRoma - asusual01 : RT @SkySport: ?? ROMA-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Smalling (6') ? #Ibanez (56') ? ? -

22.44 Posticipo Serie A,2 - 0 I gol di due difensori regalano il successo ai giallorossi,che tornano a vincere dopo due sconfitte di fila. Al 6' Abraham svetta su corner e Smalling si inserisce di testa ...Finisce 2 - 0 per lail posticipo del lunedì tra i giallorossi e lo. Verdetto indiscutibile: la squadra di Mourinho ha controllato in scioltezza e Rui Patricio ha dovuto fare una sola parata importante, nel ...Giallorossi sempre in controllo del match: in gol i due difensori centrali, Abraham centra la traversa, Felix espulso nel finale. Mou agguanta i bianconeri al sesto posto ...Paura all'Olimpico durante il posticipo Roma-Spezia: intorno al 25' del primo tempo la Curva Sud ha smesso di cantare e in tutto lo stadio è calato il gelo. Il motivo è ...