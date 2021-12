Ravanusa | rinvenuti altri 7 corpi esanimi | si continua a scavare per cercare gli altri dispersi

Advertising

I vigili del fuoco, dopo aver scavato tutta la notte, hanno ritrovato quattro corpi senza vita dei sei dispersi nell'esplosione a(Agrigento). I cadaveri erano sotto le macerie della ...Sono stati trovati assieme i quattro corpidai vigili del fuoco in quello che era il terzo piano di una delle palazzine crollate a. Si tratta di Selene Pagliarello, al nono mese di gravidanza, e di suo marito Giuseppe ...“ Abbiamo vissuto il dramma in prima persona. Selene Pagliarello era una collega stimata, la conoscevamo tutti perché lavorava presso l’assistenza domiciliare”. Il presidente dell’Ordine dei medici ch ...Nella località in provincia di Agrigento i soccorritori sono ancora a lavoro per individuare gli ultimi due dispersi ...