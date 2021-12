(Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi ci sarà una riunione operativa, arriverà il Prefetto di Agrigento, sono state organizzate le squadre per verificare gli alloggi, la corrente per buona parte delle famiglie è stata riattivata ieri sera, bisognacapire dove verranno alloggiate le persone rimaste senza abitazioni, afferma il sindaco L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ravanusa (AG): Estratti altri 4 corpi, le vittime salgono a 7. Anche Selene, la giovane incinta di 9 mesi - iamsalvonic : #buongiorno Estratti altri 4 corpi nell'esplosione a #Ravanusa Tra questi anche la donna incinta e suo marito?? - Tele_Nicosia : Crollo a Ravanusa, estratti altri 4 corpi. Sette le vittime - IlModeratoreWeb : Crollo a Ravanusa, estratti altri 4 corpi. Sette le vittime - - Gazzettino : #ravanusa, estratti 4 corpi sotto le macerie: ci sono anche Selene (incinta di 9 mesi) e il marito -

PALERMO - Individuati eddai vigili del fuoco i corpi di quattro dispersi tra le macerie dell' esplosione a, in provincia di Agrigento. Si tratta di due adulti e due giovani . I primi tre cadaveri sono ...(AGRIGENTO) - Sono statialtri quattro corpi sotto le macerie a, in provincia di Agrigento) dopo l'esplosione e il crollo di sabato sera. Il bilancio sale a 7 vittime. Due ...RAVANUSA – Un altro corpo è stato individuato tra le macerie dell’ esplosione a Ravanusa. Sale così a 4 il numero dei corpi ritrovati dai vigili del fuoco dopo oltre 36 ore di lavoro. Sotto le macerie ...Quattro corpi sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento). I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di ...