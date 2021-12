Patente di guida, cambia l'esame: meno domande (30) e meno tempo per il quiz (20 minuti) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Patente di guida , cambia l'esame. Le nuove norme, approvate col decreto Infrastrutture e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre, entreranno in vigore entro 30 giorni, quindi presumibilmente verranno applicate a partire dal 9 gennaio Le modifiche al Codice della strada prevedono un esame più ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)dil'. Le nuove norme, approvate col decreto Infrastrutture e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre, entreranno in vigore entro 30 giorni, quindi presumibilmente verranno applicate a partire dal 9 gennaio Le modifiche al Codice della strada prevedono unpiù ...

