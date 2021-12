Nuovo lockdown per i no-vax a Roma e nel Lazio, D’Amato apre all’ipotesi: “Le restrizioni non devono essere generalizzate” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La campagna vaccinale che corre (da oggi nel Lazio prendono il via le prenotazioni per la fascia d’età 5-11 anni), i casi che aumentano e il rischio di trascorrere il Capodanno e di concludere il 2021 in zona gialla. E’ questo il quadro della Regione Lazio, dove solo ieri si sono registrati 1.965 nuovi positivi con un incremento di 220 malati in più rispetto alla giornata di sabato. L’attenzione, ha ribadito più volte l’assessore alla Sanità D’Amato, deve essere alta perché la battaglia, purtroppo, non si può ancora dire conclusa e sono tante le ipotesi sul tavolo per cercare di ritornare alla normalità. Anche se questo, forse, potrebbe significare ulteriori restrizioni per chi ha deciso di non vaccinarsi. Leggi anche: Roma e Lazio (di Nuovo) a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La campagna vaccinale che corre (da oggi nelprendono il via le prenotazioni per la fascia d’età 5-11 anni), i casi che aumentano e il rischio di trascorrere il Capodanno e di concludere il 2021 in zona gialla. E’ questo il quadro della Regione, dove solo ieri si sono registrati 1.965 nuovi positivi con un incremento di 220 malati in più rispetto alla giornata di sabato. L’attenzione, ha ribadito più volte l’assessore alla Sanità, devealta perché la battaglia, purtroppo, non si può ancora dire conclusa e sono tante le ipotesi sul tavolo per cercare di ritornare alla normalità. Anche se questo, forse, potrebbe significare ulterioriper chi ha deciso di non vaccinarsi. Leggi anche:(di) a ...

CorriereCitta : Nuovo lockdown per i no-vax a Roma e nel Lazio, D’Amato apre all’ipotesi: “Le restrizioni non devono essere general… - EuroStates_ : RT @fattoquotidiano: Il nuovo video - Il premier britannico partecipa ad un quiz natalizio online con lo staff, mentre il resto del Paese e… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il nuovo video - Il premier britannico partecipa ad un quiz natalizio online con lo staff, mentre il resto del Paese e… - fattoquotidiano : Il nuovo video - Il premier britannico partecipa ad un quiz natalizio online con lo staff, mentre il resto del Paes… - PiazzaSimonetta : RT @La7tv: #omnibus Il prof. #MassimoGalli sull'ipotesi di misure più restrittive per combattere l'aumento dei contagi #covid: 'Difficile u… -