NBA | Durant trascina i Nets con 51 punti | tripla doppia per LeBron e Giannis

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Con James Harden a riposo, Kevinfa per due nella vittoria (104-116) dei Brooklyinsul parquet dei Pistons. Il classe ’88 si prende la scena della nottata realizzando 51, con 7 rimbalzi e 9 assist in quella che è la miglior prestazione a livello realizzativo di questa regular season. Vincono anche i Milwaukee Bucks sul campo dei Knicks (97-112): decisiva ladiAntetokounmpo fatta di 20, 10 rimbalzi e 11 assist. Sorridono anche i Lakers sul campo dei Magic (106-94) grazie ad un’altra, grande prestazione diJames che mette a referto unada 30cui si aggiungono 11 rimbalzi e 10 assist, oltre a 3 stoppate. Ritorno al successo per i ...

Kevinè scatenato nel successo Nets a Detroit: 51 punti realizzati dal n°7 di Brooklyn (con James Harden rimasto a riposo) che regala ai suoi la 9vittoria nelle ultime 12 gare. Tripla doppia n°101 in ...Piccolo 'contrattempo' per Kevina margine della partita di regular seasontra i suoi Brooklyn Nets e gli Atlanta Hawks andata in scena venerdì. Dopo il match infatti KD è stato multato per 25mila dollari a causa di ...Nba, i risultati della notte: Kevin Durant trascina i Nets contro i Pistons con 51 punti. Tripla doppia per LeBron e Giannis Antetokounmpo ...Kevin Durant regala a Brooklyn la nona vittoria nelle ultime 12 partite: 51 punti realizzati contro Detroit. Tripla doppia numero 101 in carriera per LeBron James, decisivo nel terzo quarto per i Lake ...