Mattarella | Serve responsabiltà per pandemia e ripresa

AGI - "Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un'alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone.

