Mattarella alla Kore di Enna "Senza scienza saremmo in ginocchio" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è aperto l'anno accademico dell'Università Kore di Enna, con una cerimonia alla quale ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lunghissimo applauso in una delle ultime uscite pubbliche prima della scadenza del suo mandato. Nel suo intervento, il capo dello Stato ha elogiato la capacità degli scienziati di collaborare, al di là dei confini, per combattere la pandemia.

