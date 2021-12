LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: Napoli e Lazio scoprono le avversarie per i play-off (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei sorteggi dell’Europa League 2021/2022: Lazio, Napoli e Atalanta attendono di sapere il proprio destino La Lazio ha passato il turno come seconda. Infatti, la squadra di Sarri ha avuto l’opportunità nell’ultima giornata contro il Galatasaray ma non è andata oltre il pareggio. Atalanta che invece, retrocede dalla Champions League finendo al terzo posto alle spalle di Manchester United e Villarreal nel girone. Napoli invece in gruppo equilibrato riesce ad arrivare seconda ma vincendo lo scontro diretto all’ultima giornata contro il Leicester City. Partita spettacolare che ha visto la squadra di Spalletti ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale dei sorteggi dell’2021/2022:e Atalanta attendono di sapere il proprio destino Laha passato il turno come seconda. Infatti, la squadra di Sarri ha avuto l’opportunità nell’ultima giornata contro il Galatasaray ma non è andata oltre il pareggio. Atalanta che invece, retrocede dalla Championsfinendo al terzo posto alle spalle di Manchester United e Villarreal nel girone.invece in gruppo equilibrato riesce ad arrivare seconda ma vincendo lo scontro diretto all’ultima giornata contro il Leicester City. Partita spettacolare che ha visto la squadra di Spalletti ...

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - tuttoatalanta : VIDEO, Champions - Lunedì il sorteggio live degli ottavi - vocelaziale : Info sul sorteggio per i sedicesimi di #UEL Si svolgerà il 13 Dicembre a #Nyon?? Alle ore 13.30 (dopo quello per gl… - infoitsport : Sorteggio Spareggi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 13-12-2021 -