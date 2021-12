LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | Napoli e Lazio attendono di sapere il proprio destino!

(Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Le squadre teste di serie: Betis, Rangers, Real Sociedad,, Olympiacos,, Braga, Dinamo Zagabria. 12.50 Le partite dei playoff d’andata si disputeranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le otto squadre qualificate affronteranno le otto già qualificate negli ottavi di finale: sarà necessario un nuovoper definire gli incontri (e che sarà il 25 febbraio). 12.45 Le squadre già qualificate agli ottavi (e che sfideranno le 8 vincenti degli spareggi sorteggiati oggi): Lione, Monaco, West Ham, Bayer Leverkusen, Spartak Mosca, Eintracht, Galatasaray, Stella Rossa. Il nuovoper gli ottavi tra le otto vincitrici dei gironi diqui sopra elencate (e che ...

Advertising

juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - DiMarzio : #UCL | La @juventusfc pesca lo #SportingLisbona, l’#Inter prende l’#Ajax. Tutti gli accoppiamenti - CalcioPillole : La diretta dei sorteggi di #UEL - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UCL | La @juventusfc pesca lo #SportingLisbona, l’#Inter prende l’#Ajax. Tutti gli accoppiamenti - DNAJUVE1897 : Champions, sarà Sporting-Juve! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sorteggio

... Atalanta, Lazio e Napoli scoprono le rispettive rivali Terminata la scorsa settimana la fase a gironi, la Europa League 2021/22 conoscerà ildei playoff che varranno l'accesso agli ottavi ...Ilsi potrà seguire anchein streaming sulle piattaforme Sky Go, Mediaset Play, Prime Video o sul sito della Uefa. Diretta testuale anche sul nostro sito. Prima fascia Ajax, Bayern ...Alle 13, a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, che coinvolge 16 squadre ...Sorteggiate le partite degli Ottavi di Finale della Champions League 2021/2022: è andata bene alle italiane rimaste nella competizione.