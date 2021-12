LIVE – Sorteggio Champions League 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022, che prenderanno il via a partire dal mese di febbraio 2022. Nell’urna saranno presenti due italiane: la Juventus inserita tra le teste di serie e l’Inter arrivata seconda nel proprio girone. L’evento andrà in scena nella giornata di lunedì 13 dicembre alle ore 12:00, quali saranno le avversarie delle italiane? Sportface.it seguirà il Sorteggio in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV SITO Champions League LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per ildegli ottavi di finale di, che prenderanno il via a partire dal mese di febbraio. Nell’urna saranno presenti due italiane: la Juventus inserita tra le teste di serie e l’Inter arrivata seconda nel proprio girone. L’evento andrà in scena nella giornata di lunedì 13 dicembre alle ore 12:00, quali saranno le avversarie delle italiane? Sportface.it seguirà iline fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV SITOLE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI SportFace.

