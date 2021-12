Le controllano il Green Pass e l’arrestano per 5 anni e 6 giorni: ecco come è andata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tivoli. La donna era già ricercata da tempo, ed aveva una condanna pendente di 5 anni e 6 giorni di reclusione. Tuttavia, fino ad ora, era riuscita quasi sempre a cavarsela e a sfuggire ai controlli degli inquirenti. L’aumento tassativo dei controlli sul Green Pass, dunque, fa l’utile e il dilettevole (si fa per dire). Non solo limita la circolazione del virus spingendo le persone a munirsi della certificazione rafforzata mediante il vaccino, ma con l’occasione da un’opportunità in più agli agenti di controllare il traffico di individui sul territorio. E, ogni tanto, esce fuori qualche volto già noto alle legge con qualche conto in sospeso. Leggi anche: Da Milano all’Eur con documenti e Green Pass falsi: denunciato 17enne L’arresto a Tivoli A Tivoli, nell’ambito dei controlli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tivoli. La donna era già ricercata da tempo, ed aveva una condanna pendente di 5e 6di reclusione. Tuttavia, fino ad ora, era riuscita quasi sempre a cavarsela e a sfuggire ai controlli degli inquirenti. L’aumento tassativo dei controlli sul, dunque, fa l’utile e il dilettevole (si fa per dire). Non solo limita la circolazione del virus spingendo le persone a munirsi della certificazione rafforzata mediante il vaccino, ma con l’occasione da un’opportunità in più agli agenti di controllare il traffico di individui sul territorio. E, ogni tanto, esce fuori qualche volto già noto alle legge con qualche conto in sospeso. Leggi anche: Da Milano all’Eur con documenti efalsi: denunciato 17enne L’arresto a Tivoli A Tivoli, nell’ambito dei controlli ...

