La Toscana è la prima regione del Nord per reati ambientali | FdI chiede l’intervento dell’antimafia

"Grazie a Fratelli d'Italia il drammatico problema delle infiltrazioni mafiose in Toscana arriverà nella Commissione parlamentare antimafia. Dobbiamo rompere il muro del silenzio. La mafia si combatte iniziando a parlarne e portando il fenomeno al centro del dibattito pubblico". Lo afferma, in una nota, Wanda Ferro, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione parlamentare antimafia. L'antimafia punta i riflettori sulla Toscana "chiederò che la Commissione venga in Toscana per audire le autorità di competenza al fine di comprendere la portata del fenomeno, ciò che è stato fatto per arginarlo e ciò che occorre fare. Bisogna puntare i riflettori sulla Toscana che è diventata una terra appetibile per la criminalità organizzata", dichiara Ferro.

