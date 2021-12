Ira Dem per Letta ad Atreju | Parla più di Colle con la Meloni che con noi

(Di lunedì 13 dicembre 2021)mentari del Pd in subbuglio per la presenza diad. Per ora, del resto, il segretario evita l'argomentocon i suoi. "di più con la

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ira Dem

il Giornale

E questo perché per i"la Meloni ha disertato" l'appello del presidente della Repubblica teso alla costituzione del governo di Mario Draghi e si è "messa dalla parte delle piazze no vax". ...... il segretarioEnrico Letta, per assicurare che non vede possibilita' di elezioni politiche ... Quirinale,di Berlusconi su Casellati e Casini Intano, secondo Il Fatto Quotidiano, Silvio ...Seit seinem Comeback kann sich Michael Patrick Kelly vor Anfragen kaum retten. Der Sänger der Kelly Family hat aber noch immer keine Lust, ein Promi zu sein, wie er t-online verrät.Die Erleichterung darüber, im so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder öffnen zu können, war bei viele Verantwortlichen naturgemäß groß.