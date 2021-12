Il Napoli pesca il Barcellona | la reazione di De Laurentiis ‘spiazza’ i tifosi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ililnei prossimi playoff di Europa League: lasocial di Aurelio Denon lascia dubbi Insieme al Borussia Dortmund, era una delle grandi deluse (Champions) da evitare. E invece, la sorte non ha avuto dubbi: ilsarà chiamato ad affrontare il, nel prossimo spareggio di Europa League. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pesca

Tutto regolare nel sorteggio dei playoff di Europa League, iltrova il Barcellona. L'Atalantal'Olympiakos, mentre la Lazio se la vedrà con il Porto. Il tabellone completo: Dinamo ...Il sorteggio dei play - off, che stabiliranno l'ingresso nel tabellone principale della seconda fase, regala ai partenopei l'avversaria più difficile. La Lazioil Porto, sorteggio meno severo per l'Atalanta contro i greci ...Pasticcio nel sorteggio di Cahampions. Alle 15 si ripete. «A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali ...Barcellona, fa davvero paura al Napoli? La Lazio ritrova Conceicao, mentre l'Atalanta farà visita in trasferta al ritorno all'Olympiakos ...