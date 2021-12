Golden Globe, annunciati i finalisti ma non si placano le polemiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Resi noti i finalisti della prossima edizione dei Golden Globe, nonostante l’organizzazione che assegna i premi ovvero la Hollywood Foreign Press Association sia stata fortemente delegittimata dalle numerose critiche ricevute. Lo scorso febbraio il Los Angeles Times aveva infatti evidenziato in un’inchiesta la mancanza di un’adeguata rappresentazione della diversità tra i membri dell’organizzazione, ritenuta troppo «bianca»: degli 89 giornalisti deputati a votare per i Golden Globe, nessuno era di origini africane. Sotto accusa anche la deontologia professionale di alcuni membri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 14 dicembre 2021) Resi noti idella prossima edizione dei, nonostante l’organizzazione che assegna i premi ovvero la Hollywood Foreign Press Association sia stata fortemente delegittimata dalle numerose critiche ricevute. Lo scorso febbraio il Los Angeles Times aveva infatti evidenziato in un’inchiesta la mancanza di un’adeguata rappresentazione della diversità tra i membri dell’organizzazione, ritenuta troppo «bianca»: degli 89 giornalisti deputati a votare per i, nessuno era di origini africane. Sotto accusa anche la deontologia professionale di alcuni membri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

