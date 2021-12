Eutanasia | Varchi FdI | ‘tutelare la vita | no a Pdl che contravviene a principi Costituzione’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “La legge sulla morte volontaria medicamente assistita proposta dalla maggioranza ha una matrice esclusivamente politica. Per Fratelli d’Italia va tutelato in maniera prioritaria il valore supremo della. Lo Stato deve investire sulla sua difesa e sul potenziamento delle cure palliative”. Lo ha detto in aula alla Camera Carolina, deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

