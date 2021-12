Eutanasia, tempi lunghi per il dibattito in Aula. FdI: «No al ddl. Calpesta il valore supremo della vita» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si prevedono tempi lunghi per il dibattito nell’Aula di Montecitorio della proposta di legge sul fine vita. Altro tema molto delicato, come tutti quelli eticamente sensibili, che divide il Parlamento e l’opinione pubblica. Dopo il via libera della Corte costituzionale al primo suicidio assistito di un uomo di 43 anni, tetraplegico da dieci anni. La discussione è “rinviata ad altra seduta”, ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli. Fine vita, tempi lunghi alla Camera Esaurita la discussione generale, l’iter del provvedimento è adesso nelle mani della Conferenza dei capigruppo. Chiamata a calendarizzare i lavori. Ma prima di febbraio è molto difficile poter ripartire con l’esame del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si prevedonoper ilnell’di Montecitorioproposta di legge sul fine. Altro tema molto delicato, come tutti quelli eticamente sensibili, che divide il Parlamento e l’opinione pubblica. Dopo il via liberaCorte costituzionale al primo suicidio assistito di un uomo di 43 anni, tetraplegico da dieci anni. La discussione è “rinviata ad altra seduta”, ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli. Finealla Camera Esaurita la discussione generale, l’iter del provvedimento è adesso nelle maniConferenza dei capigruppo. Chiamata a calendarizzare i lavori. Ma prima di febbraio è molto difficile poter ripartire con l’esame del ...

