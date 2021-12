Eutanasia | Gandolfini Family day | ‘Ddl inaccettabile e mortifero’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Oggi entrerà nell’aula di Montecitorio per la discussione generale il testo unificato su ‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’. Alcuni valorosi deputati hanno ottenuto modifiche importanti, ma che non cambiano il nostro giudizio complessivo: si tratta di un disegno di leggee mortifero”. Lo dice Massimo, presidente dell’associazione ‘Day’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 13 dic "Oggi entrerà nell'aula di Montecitorio per la discussione generale il testo unificato su 'Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente ...