Elettra Lamborghini | la tutina è troppo attillata | si vede tutto Foto

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è stata ospite a Verissimo. Per l’occasione l’ereditiera ha sfoggiato unache mette in risalto le sue curve.(Getty Images) Tra le protagoniste dell’ultima puntata di Verissimo c’è stata. La cantante è tornata in Italia dopo un lungo periodo passato negli Stati Uniti per via di nuovi progetti discografici che la vedono grande protagonista per questo periodo natalizio. L’ereditiera più famosa d’Italia da Silvia Toffanin ha parlato anche del suo desiderio di diventare madre, ma che per il momento un figlio non è in programma. “Voglio essere la mamma migliore del mondo, ma adesso voglio fare le mie cose”, ha confessato. La cantante è sposata con il produttore ...

Pazzotiodioo : Mi manchi almeno tanto quanto manca l'estate ad Elettra Lamborghini - Dov_EL : Un altra donna stupenda che durante il primo inutile lockdown se ne andava in tutte le trasmissioni da Canale5 a Ca… - GammaStereoRoma : Elettra Lamborghini - A Mezzanotte (Christmas Song) - infoitcultura : Elettra Lamborghini: qual è il suo patrimonio e cosa dovete sapere su vita privata e carriera della star -

Elettra Lamborghini scoppia in lacrime, pianto disperato in tv a Verissimo. La cantante non riesce a frenarsi raccontando il suo dramma: Lolita, la sua cavalla, è morta da non molto tempo e lei... Solo pochi giorni fa un altro colpo da novanta: Elettra Lamborghini nel suo ultimo videoclip - che diventa virale in poco tempo - utilizza Aviva drink. E le immagini corrono in Rete.