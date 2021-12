Egitto, Arabia Saudita, Isis: il triplice avvertimento a Macron (Di lunedì 13 dicembre 2021) I servizi segreti francesi sono in subbuglio e in piena attività? Diverse dinamiche sviluppatesi nelle ultime settimane sembrerebbero confermarlo. Diverse rivelazioni a mezzo stampa o attraverso uscite di esponenti delle istituzioni hanno portato all’emersione di novità che possono fortemente condizionare l’attività e la traiettoria geopolitica di Parigi, ma soprattutto gettare un’ombra sulla campagna presidenziale nei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 dicembre 2021) I servizi segreti francesi sono in subbuglio e in piena attività? Diverse dinamiche sviluppatesi nelle ultime settimane sembrerebbero confermarlo. Diverse rivelazioni a mezzo stampa o attraverso uscite di esponenti delle istituzioni hanno portato all’emersione di novità che possono fortemente condizionare l’attività e la traiettoria geopolitica di Parigi, ma soprattutto gettare un’ombra sulla campagna presidenziale nei InsideOver.

