Covid, Magrini (Aifa): «Con la terza dose rallenta l'epidemia. È importante vaccinare i bimbi, per una sicurezza più ampia» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonostante ci troviamo di fronte a questa «preoccupante» variante Omicron, «la situazione italiana è migliore di quella degli altri Paesi, sia per le vaccinazioni che per i comportamenti e la terza dose comporterà una rallentamento dell'epidemia». Sono queste le parole del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini rilasciate a Sky Tg24. «I dati sembrano confermare che Omicron sia di rapida espansione ma c'è motivo di credere che possa essere meno aggressiva», ha precisato il professore che poi ha concentrato il suo ragionamento sull'immunizzazione dei più piccoli: «È importante vaccinare i bambini, possono avere un netto beneficio come le altre fasce di età – ha detto il direttore di Aifa -. Il vaccino poi è in grado di ...

