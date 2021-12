CorSport: Sarri non è riuscito a dare un gioco e un’anima alla Lazio nonostante un mercato sontuoso (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Lazio ha perso ieri contro il Sassuolo: è la sesta sconfitta in 17 giornate. Si apre ufficialmente la crisi, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. “La sesta sconfitta in diciassette giornate, a Reggio contro il Sassuolo, apre ufficialmente la crisi della Lazio e, in particolare, di Maurizio Sarri che da luglio a Natale non è riuscito a dare un gioco, un’anima e un’impronta tattica a una squadra che rispetto alla stagione precedente aveva perso Correa e Caicedo ma aveva anche acquistato Basic, Felipe Anderson, Pedro, Hysaj e Zazzagni migliorando la qualità tecnica e numerica di una rosa corta”. Sarri non ci è riuscito nonostante un mercato estivo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laha perso ieri contro il Sassuolo: è la sesta sconfitta in 17 giornate. Si apre ufficialmente la crisi, scrive Alberto DPalma sul Corriere dello Sport. “La sesta sconfitta in diciassette giornate, a Reggio contro il Sassuolo, apre ufficialmente la crisi dellae, in particolare, di Maurizioche da luglio a Natale non èune un’impronta tattica a una squadra che rispettostagione precedente aveva perso Correa e Caicedo ma aveva anche acquistato Basic, Felipe Anderson, Pedro, Hysaj e Zazzagni migliorando la qualità tecnica e numerica di una rosa corta”.non ci èunestivo ...

