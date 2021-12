Catia Acquesta a sostegno di Laura Mazza | vittima di aggressione e rapina a Roma

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– “E’ veramente vergognoso quello che è accaduto ieri alla professoressa, in pieno giorno e in pieno centro a”. Lo dichiara, giornalista e scrittrice, impegnata da oltre vent’anni sul territorio nazionale adelle vittime di violenza, e portavoce di Mede@ Associazione contro la violenza in genere, esprimendo solidarietà a, responsabile Lombardia per Mede@, Ambassador of peace e Segretario Generale Parlamento del Mediterraneo, che è stata aggredita, derubata e investita da alcuni individui armati di coltello, che hanno tentato anche di trascinarla con la moto. Trasportata d’urgenza al ...