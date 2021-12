Cairo svela tutta la verità sul futuro di Belotti | le parole

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni di Sky Sport Urbano, presidente del Torino. Tema principale il mercato e in particolare la situazione legata al Gallo, il cui contratto scadrà a Giugno 2022. Così il numero uno granata: “Quante speranze di tenere? Intanto deve curarsi, si è fatto male. Poi vediamo, ma non vedo grandi possibilità. Però poi vediamo…”.ha poi risposto ad alcune domande su possibili intrecci di mercato con il Milan, alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Simon Kjaer. Queste operazioni potrebbero coinvolgere Bremer e Pobega: “Voci di Bremer al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato col Milan e con nessuno”. Sempre sul centrocampista ex Spezia ha aggiunto “Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al ...