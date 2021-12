Ballando con le Stelle: due volti storici salutano il cast di ballerino professionisti. Chi dice addio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel corso della seconda semifinale di Ballando con le Stelle due volti storici del programma hanno annunciato il proprio possibile forfait per la prossima edizione. Stiamo parlando di Sara Di Vaira e di Simone Di Pasquale, apprezzatissimi maestri di ballo della trasmissione da tanto tempo per i quali sembra proprio arrivato il tempo di salutare tutti componenti della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Sono stati proprio i due maestri a svelare i loro piani per il futuro, parlandone a cuore aperto sia con la giuria di fronte che con il pubblico da casa. Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle: il saluto del ballerino Quella andata in scena sabato 11 dicembre 2021 è stato una semifinale ricca di colpi di scena inaspettati. La gara ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel corso della seconda semifinale dicon leduedel programma hanno annunciato il proprio possibile forfait per la prossima edizione. Stiamo parlando di Sara Di Vaira e di Simone Di Pasquale, apprezzatissimi maestri di ballo della trasmissione da tanto tempo per i quali sembra proprio arrivato il tempo di salutare tutti componenti della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Sono stati proprio i due maestri a svelare i loro piani per il futuro, parlandone a cuore aperto sia con la giuria di fronte che con il pubblico da casa. Simone Di Pasquale lasciacon le: il saluto delQuella andata in scena sabato 11mbre 2021 è stato una semifinale ricca di colpi di scena inaspettati. La gara ...

