Amici 21, flirt tra Alex e Cosmary: la fidanzata di lui reagisce su Instagram (Di lunedì 13 dicembre 2021) Amici 21: Alex ritrova il sorriso grazie all’entrata di Cosmary, nuova ballerina della scuola. La fidanzata del cantante non sembra affatto contenta. Maria De Filippi non si smentisce mai e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 dicembre 2021)21:ritrova il sorriso grazie all’entrata di, nuova ballerina della scuola. Ladel cantante non sembra affatto contenta. Maria De Filippi non si smentisce mai e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

Novella_2000 : #Amici21, la reazione furiosa della fidanzata di Alex al presunto flirt con Cosmary - occhio_notizie : Amici 21: Cosmary e Aka7even hanno avuto un flirt? Gli indizi #Amici21 - louisvvsun : serena nella scuola di amici giusto per mandare avanti il flirt con albe #Amici21 - _comedincanto : @lovelove88nap Ho letto del compleanno, sul flirt non so, immagino lo avrebbe detto, visto ne parlano spesso e Manu… - 3a5pkte81 : @eleninu No mi spiace non c'è nessuna diffamazione ma riporto solo quello che lei stessa pubblica sui social,o che… -