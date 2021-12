UGL a Palermo Convegno UGL – PNRR e Legge di Bilancio 2022

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’UGL diinforma che nella giornata di lunedì 13 dicembre 2021 si svolgerà apresso l’Auditorium dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana in via Ugo La Malfa n. 169, un’importante assise dedicata al Piano di Ripresa e Resilienza () e alla manovra finanziaria. Parteciperà il Segretario Generale dell’UGL, Francesco Paolo ... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : UGL Palermo

BlogSicilia.it

... il Tribunale di Bologna , riprendendo sentenze per alcuni aspetti affine del Tribunale die di quello di Firenze tra febbraio e aprile, ha stabilito che il contratto firmato con l'è ' ...Un anno fa, poi, il tribunale diha per la prima volta imposto a Glovo di assumere un suo ...fa la bocciatura da parte del tribunale di Firenze del contratto collettivo sottoscritto dae ...La Commissione europea ha proposto una nuova direttiva a tutela di rider e lavoratori delle piattaforme come Uber, Deliveroo, Just Eat e Glovo, ma anche Uber. Se la ...L’Ugl creativi si stringe al dolore di tutta la comunità radiofonica per la scomparsa di Gioacchino Caponetto noto conduttore radiofonico di Palermo. La notizia è stata resa pubblica questa notte sul ...