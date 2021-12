' Stop ai licenziamenti facili' | dl del governo sulle delocalizzazioni

(Di domenica 12 dicembre 2021) Si lavora a norme che prevedano sanzioni per evitare la fuga dall'Italia delle multinazionali. Non è escluso l'intervento con un emendamento alla legge di bilancio

Advertising

MediasetTgcom24 : Stop a licenziamenti su WhatsApp e Teams, arriva la stretta #delocalizzazioni - MarkUs170967 : RT @UILT_TRASPAEREO: ???????? ????#SaveTheDate 15 Dicembre dalle ore 10:00 Presidio Dipendenti Air Italy preso il Ministero dello Sviluppo Eco… - 19marino74 : RT @MediasetTgcom24: Stop a licenziamenti su WhatsApp e Teams, arriva la stretta #delocalizzazioni - _fimcislaprilia : RT @FIMCislStampa: Motori ??. #Uliano #Benaglia #Fim Cisl: stop ai motori termici serve un patto tra sindacato e produttori, per chiedere al… - FimVenezia : RT @FIMCislStampa: Motori ??. #Uliano #Benaglia #Fim Cisl: stop ai motori termici serve un patto tra sindacato e produttori, per chiedere al… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop licenziamenti

Si lavora a norme che prevedano sanzioni per evitare la fuga dall'Italia delle multinazionali. Non è escluso l'intervento con un emendamento alla legge di bilancioaivia mail o in videochiamata, stretta in arrivo: il pacchetto anti - delocalizzazione L'obiettivo delle nuove norme sulle quali stanno lavorando il ministro dello Sviluppo ...Allo studio del governo una norma per vietare i licenziamenti via mail o videochiamate, all’interno delle misure anti-delocalizzazione.Le nuove norme impongono al datore di lavoro che voglia chiudere una sua sede o o un reparto di dare comunicazione scritta a sindacati, Regionii e ministero almeno 90 giorni prima dell'avvio della pro ...