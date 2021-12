Selvaggia Lucarelli e la frecciata contro Raimondo Todaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Il rapporto tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli non è mai stato dei più facili. I due hanno spesso battibeccato dopo i giudizi taglienti della giornalista, che è una donna che non dimentica molto facilmente. Pochi giorni dopo l’addio di Raimondo a Ballando con le Stelle la Lucarelli si è divertita a rispondere alle domande dei suoi follower e con l’occasione ha lanciato una bella shade a Raimondo. Qualcuno ha chiesto a Selvaggia quale fosse il suo ricordo più bello legato alla trasmissione di Milly Carlucci e lei ha risposto così… Selvaggia Lucarelli: “Io ho stappato lo spumante”. Ieri sera è arrivata la seconda frecciatina della giudice. Simone Di Pasquale ha annunciato che questa era la sua ultima edizione di ... Leggi su biccy (Di domenica 12 dicembre 2021) Il rapporto tranon è mai stato dei più facili. I due hanno spesso battibeccato dopo i giudizi taglienti della giornalista, che è una donna che non dimentica molto facilmente. Pochi giorni dopo l’addio dia Ballando con le Stelle lasi è divertita a rispondere alle domande dei suoi follower e con l’occasione ha lanciato una bella shade a. Qualcuno ha chiesto aquale fosse il suo ricordo più bello legato alla trasmissione di Milly Carlucci e lei ha risposto così…: “Io ho stappato lo spumante”. Ieri sera è arrivata la seconda frecciatina della giudice. Simone Di Pasquale ha annunciato che questa era la sua ultima edizione di ...

