Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Scamacca vs Immobile (Di domenica 12 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, match della diciassettesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato da Vivenzi e Lombardo come assistenti, e dal quarto uomo Cosso. Al VAR invece, ci saranno Irrati e Carbone. Calcio d’inizio ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita divertente quella che ci si aspetta questo pomeriggio tra Sassuolo e Lazio. Entrambe infatti, mettono in mostra un gioco propositivo e divertente segnando anche tanti gol. I padroni di casa dopo la vittoria in casa del Milan, sono reduci da due pareggi di fila per 2-2 contro Napoli e Spezia. Quella di oggi per gli uomini di Dionisi può essere la giusta occasione per tornare al successo davanti al proprio pubblico nonostante un ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 dicembre 2021) Riportiamo ledi, match della diciassettesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato da Vivenzi e Lombardo come assistenti, e dal quarto uomo Cosso. Al VAR invece, ci saranno Irrati e Carbone. Calcio d’inizio ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita divertente quella che ci si aspetta questo pomeriggio tra. Entrambe infatti, mettono in mostra un gioco propositivo e divertente segnando anche tanti gol. I padroni di casa dopo la vittoria in casa del Milan, sono reduci da due pareggi di fila per 2-2 contro Napoli e Spezia. Quella di oggi per gli uomini di Dionisi può essere la giusta occasione per tornare al successo davanti al proprio pubblico nonostante un ...

Advertising

GoalItalia : Zaccagni nel tridente con Immobile e Pedro Le formazioni ufficiali di #SassuoloLazio ?? - davide121991 : Il mio pronostico su Sassuolo Lazio è 2-1 marcatori D. Berardi,C. Immobile #campionatopronostici @pronostici22 - sportli26181512 : Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il pareggio casalingo contro il Galata… - rtb_nyc : #: HI SERIE A : SASSUOLO 0 AND LAZIO 0:???????????? - PatrickG93 : ???? Sassuolo Vs Lazio ???? ?? 17:00 pm ??? Over 2.5 Match Goals ?? Odds 1.72 -