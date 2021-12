Ravanusa | esplode condotta del gas e crolla palazzina Ci sono morti e dispersi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nella tarda serata di sabato 11 dicembre, a, in provincia di Agrigento, un forte esplosione ha fattore unae danneggiato quelle adiacenti. A provocare l’esplosione sarebbe stata la rottura di un tubo del metanodotto cittadino, innescata forse dall’attivazione dell’ascensore. «La perdita di gas è stata molto ingente e non generata da un singolo impianto ma nella rete. Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore», ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. #(AG), crollo, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitazioni, fiamme diffuse, ##vigilidelfuoco al lavoro con squadre #usar e ...