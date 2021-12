Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2021: risultato e classifica gara (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi si è disputato il GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. La corsa si è rivelata decisamente appassionante e avvincente, nonché decisiva per l’assegnazione del titolo iridato al termine di una stagione infinita e decisamente intensa. Tutto si è deciso nell’appuntamento di chiusura, visto che prima di questo appuntamento Max Verstappen e Lewis Hamilton erano appaiati in testa alla classifica generale. Di seguito l’Ordine d’arrivo, il risultato, la classifica finale del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. Ordine d’arrivo GP ABU Dhabi F1 2021 Rit. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi si è disputato il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. La corsa si è rivelata decisamente appassionante e avvincente, nonché decisiva per l’assegnazione del titolo iridato al termine di una stagione infinita e decisamente intensa. Tutto si è deciso nell’appuntamento di chiusura, visto che prima di questo appuntamento Max Verstappen e Lewis Hamilton erano appaiati in testa allagenerale. Di seguito l’, il, lafinale del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina.GP ABUF1Rit. ...

Advertising

GinoSkal : @lorenzo_rossi77 @swamilee Non ho una chiave per entrare in un negozio fisico, ma ho la password per ogni negozio d… - quaranta_vito : #jeddahGP Ordine d'arrivo - zazoomblog : F1 GP Arabia Saudita 2021: nuovo ordine d’arrivo dopo la penalizzazione di Verstappen. Cosa cambia con l’incidente… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Jeddah 2021 LIVE: Verstappen penalizzato! Nuovo ordine d’arrivo nessuna colpa per Hamilton -… - infoitsport : F1 GP Arabia Saudita, ordine d’arrivo: schiaffo di Hamilton a Verstappen -