L'ordine chiude ai medici No Vax: "Niente tampone, restino a casa" (Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente Anelli esclude il ritorno in corsia di chi rifiuta l'iniezione. "L'obbligo è una misura necessaria. E poi dobbiamo dare l'esempio". Ma c'è il nodo della mancanza di personale Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente Anelli esclude il ritorno in corsia di chi rifiuta l'iniezione. "L'obbligo è una misura necessaria. E poi dobbiamo dare l'esempio". Ma c'è il nodo della mancanza di personale

Advertising

gallina_di : RT @gallina_di: L'ordine chiude ai medici No Vax 'Niente tampone, restino a casa' ????? A CASA RESTACI TU COG… ?@ordinemedicife? https://t.… - ENRICO27218318 : RT @gallina_di: L'ordine chiude ai medici No Vax 'Niente tampone, restino a casa' ????? A CASA RESTACI TU COG… ?@ordinemedicife? https://t.… - gallina_di : L'ordine chiude ai medici No Vax 'Niente tampone, restino a casa' ????? A CASA RESTACI TU COG… ?@ordinemedicife? - euphoriaorders : L'ordine chiude alle 20! Se volete acquistare la rivista contattatemi tramite group chat di telegram o nei DM di… - euphoriaorders : Il primo ordine chiude questa sera (spedizione diretta per l'italia!) -