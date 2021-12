“Lo fa ogni volta”. La Vip a bomba su Silvia Toffanin e Verissimo: tutti se ne sono accorti (Di domenica 12 dicembre 2021) Silvia Toffanin, su Verissimo le parole di un collega. Il programma in onda su Canale 5 continua a conquistare il pubblico di telespettatori italiani, guadagnandosi un successo dopo l’altro. Di recente un cambiamento nei palinsesti televisivi avrebbe potuto fare vacillare qualche equilibrio, ma così fortunatamente non è stato. Amici spostato la domenica e il raddoppio di Verissimo: una mossa vincente da parte dei vertici Mediaset. Un noto volto del piccolo schermo ne ha parlato durante un’intervista. Voce a Platinette che al settimanale DiPiù Tv ha deciso di rompere il silenzio, esprimendo un punto di vista proprio sul format di successo di Silvia Toffanin che a Verissimo riesce sempre a condurre interessanti interviste a personaggi noti nel mondo dello spettacolo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021), sule parole di un collega. Il programma in onda su Canale 5 continua a conquistare il pubblico di telespettatori italiani, guadagnandosi un successo dopo l’altro. Di recente un cambiamento nei palinsesti televisivi avrebbe potuto fare vacillare qualche equilibrio, ma così fortunatamente non è stato. Amici spostato la domenica e il raddoppio di: una mossa vincente da parte dei vertici Mediaset. Un noto volto del piccolo schermo ne ha parlato durante un’intervista. Voce a Platinette che al settimanale DiPiù Tv ha deciso di rompere il silenzio, esprimendo un punto di vista proprio sul format di successo diche ariesce sempre a condurre interessanti interviste a personaggi noti nel mondo dello spettacolo e ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Twitter nel 2021 ci ha tenuto uniti, ci ha fatto divertire, qualche volta ci ha fatto venire il mal di pancia ?? ma… - welikeduel : Il nuovo #spiegonedamilano sui fatti della settimana #propagandalive - amnestyitalia : Il #10dicembre 1948, con la proclamazione della Dichiarazione universale dei #dirittiumani, venne scritto per la pr… - thestraypoets : @brvndnewcity ogni volta muoio per sto giorno - _alwaystired__ : Luigi non può non farmi emozionare ogni volta che canta, lui deve farlo ogni volta. #Amici21 -