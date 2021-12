LIVE – Gara F1 GP Abu Dhabi 2021: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 12 dicembre 2021) La DIRETTA testuale della Gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il circuito di Yas Marina è pronto ad ospitare l’ultimo atto dell’avvincente duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il titolo. L’olandese della Red Bull scatterà dalla pole position, proprio davanti al rivale della Mercedes. L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di domenica 12 dicembre e potrete seguire la DIRETTA testuale su Sportface con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA Gara IN DIRETTA LA GRIGLIA DI PARTENZA LIVE Gara AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 (inizio alle 18:17) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Latestuale delladel Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il circuito di Yas Marina è pronto ad ospitare l’ultimo atto dell’avvincente duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il titolo. L’olandese della Red Bull scatterà dalla pole position, proprio davanti al rivale della Mercedes. L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di domenica 12 dicembre e potrete seguire latestuale su Sportface congliin tempo reale. COME VEDERE LAINLA GRIGLIA DI PARTENZAAGGIORNA LAClassifica piloti top-5 (inizio alle 18:17) SportFace.

