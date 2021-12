Le donazioni per Telethon partono da Cormano, i volontari in diretta su Rai Uno (Di domenica 12 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ partita da Cormano la campagna di Telethon con un collegamento in diretta su Rai Uno. In piazza Caduti della Libertà è arrivato Lorenzo Branchetti che si è collegato con “Uno mattina in famiglia”. Branchetti è uno dei volti più amati della tv dei ragazzi sia dai bambini di oggi che da quelli di ieri. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 12 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ partita dala campagna dicon un collegamento insu Rai Uno. In piazza Caduti della Libertà è arrivato Lorenzo Branchetti che si è collegato con “Uno mattina in famiglia”. Branchetti è uno dei volti più amati della tv dei ragazzi sia dai bambini di oggi che da quelli di ieri. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : donazioni per Le nuove accuse che coinvolgono il principe Carlo nello scandalo 'Cash for honours' ...di ' non essere a conoscenza della presunta offerta di onorificenze sulla base di donazioni' . Le ...insistendo sul fatto che ha tagliato i legami con Mahfouz a causa di ' preoccupazioni per le sue ...

Avis Moie: celebrato il 72° della fondazione Cittadino benemerito di Castelplanio è anche Alessandro Novelli, con 116 donazioni (che per motivi di lavoro non ha potuto presenziare alla cerimonia di stamane). Durante il periodo delle festività ...

Donazioni: 10 cose che non tutti sanno La Legge per Tutti Oggiono: il mercatino delle associazioni anima piazza Manzoni Solidarietà. È questo l’ingrediente che ha fatto battere più veloce il cuore di Oggiono, piazza Alessandro Manzoni, in occasione del mercatino delle associazioni tenutosi nella tiepida mattina di dome ...

Avis Moie: celebrato il 72° della fondazione Avis Moie ha festeggiato il 72° anno di fondazione con una sobria cerimonia nella sede con la consegna delle cittadinanze benemerite ...

