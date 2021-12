Iperal investe e apre a Tavernerio | 71 posti di lavoro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iperal investe

WineMag.it

Iperal si prepara ad inaugurare un nuovo supermercato a Tavernerio nel periodo natalizio per offrire ai propri clienti tante occasioni imperdibili per rendere unica la propria tavola durante le feste.Iperal si prepara ad inaugurare un nuovo supermercato a Tavernerio nel periodo natalizio. La catena originaria di Sondrio approda infatti a Tavernerio, in via Briantea 1, e aprirà al pubblico mercoled ...