Identificata una pericolosissima falla 0-day che potrebbe compromettere gran parte di Internet (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle scorse ore è venuta a galla una nuova pericolosissima falla 0-day, che rischia di compromettere una parte rilevante di Internet. La falla è stata individuata in Log4j, un'utilty open source che è altamente diffusa e che serve per generale file di log dei server ed eseguire un codice non autorizzato. falla 0-day in Log4j. 12/12/2021 – Computermagazine.itIn circolazione, come scrive Hdblog.it, vi sono già degli Exploit, e nel contempo sono stati confermati già diversi attacchi in corso. Numerosi i campi presi di mira da questa falla, fra cui anche Minecraft, il popolare videogioco diffuso in tutto il mondo. Inizialmente si pensava che si trattasse di un attacco nei confronti proprio dello stesso game, ma in seguito si è scoperto, purtroppo, quanto ...

